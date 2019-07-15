العراق.. نفوق ملايين النحل في كركوك

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كركوك/ علي مكرم غريب/ الخليج 365
شهدت محافظة كركوك شمالي العراق، نفوق الملايين من النحل، دون أن تُعرف أسباب ذلك.
وفي تصريح للأناضول، الإثنين، قال مدير الزراعة بالمحافظة زهير علي: "ملايين النحل نفقت في قضاء "الحويجة"، وإن السبب وراء ذلك يبقى مجهولا".
وأضاف: "يرجح احتمال تعرضها للتسمم قصدا، وأن التحقيق حول هذه الإمكانية جاري في المنطقة".
وأردف "تنظيم داعش الإرهابي يقوم بتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة بين الفينة والأخرى".
من جهة أخرى، أشار إلى إمكانية تسبب رش المبيدات الزراعية بطريقة عشوائية في نفوق النحل، وأن فرق متخصصة بدأت التحقيق في الأمر.
بدوره، أفاد مربي النحل "عدنان سوميدي"، بأن الحادث مقصود ويهدف لضرب القطاع الزراعي في المحافظة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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