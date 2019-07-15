"الكوماندوز" التركي يداهم جحرا للإرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ محمد طوسون/ الخليج 365

داهمت القوات الخاصة التركية "الكوماندوز" مغارة يستخدمها عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية كمستودع لتخزين الأغذية في شمال العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، الاثنين، أن القوات الخاصة عثرت على المغارة في ضوء معلومات حصلت عليها من أحد الإرهابيين الذين ألقت القبض عليهم سابقًا، وذلك في إطار عملية "المخلب" المتواصلة شمالي العراق.

وضبطت القوات داخل المغارة التي يبلغ طولها 30 مترا، وتضم 3 غرف، كميات كبيرة من المواد الغذائية عائدة للارهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.