حارس تونس: سنقاتل للفوز ببرونزية أمم إفريقيا

محمد يونس/ الخليج 365

أكد معز بن شريفية حارس مرمى منتخب تونس، إن فريقه سيقاتل للفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وفي تصريح صحفي، الإثنين، قال بن شريفية "الكل داخل منتخب نسور قرطاج كان يتمنى تخطي عقبة السنغال والصعود لنهائي كأس الأمم، لكن لم نتمكن من تحقيق المطلوب".

وأضاف "المنافس يضم لاعبين أقوياء متميزين، ويستحق الوصول إلى نهائي البطولة".

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وشدد بن شريفية على أن مستوى المنتخب التونسي بدأ فى الظهور من بعد مواجهة غانا .

واختتم الحارس تصريحاته بالقول "كنا نرغب فى إسعاد الشعب التونسي بالمنافسة والحصول على لقب البطولة لكننا سنقاتل في مواجهة منتخب نيجيريا من أجل الخروج بالمركز الثالث بالبطولة".

وفشل المنتخب التونسي في التأهل إلى النهائي عقب هزيمته من السنغال بهدف دون رد أمس الأحد في المربع الذهبي للبطولة القارية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.