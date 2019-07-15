إسطنبول.. معرض صور يرصد معاناة الفلسطينيين

إسطنبول/ عائشة بشرى إركيتش/ الخليج 365

انطلقت الاثنين، في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات معرض صور حول فلسطين والقدس، يرصد معاناة الفلسطينيين، وإحياء قيمهم.

وتنظم المعرض الذي يستمر حتى الخميس، الرابطة الفلسطينية للتصوير والاستكشاف (مستقلة)، تحت شعار "حدثني عن وطني، عن فلسطين"، ويهدف لإحياء القيم الفلسطينية.

ويحظى زوار المعرض بفرصة لاكتشاف مختلف المدن الفلسطينية، ومنها القدس، وذلك عبر 70 صورة معروضة فيه، التقطها 42 مصورا فلسطينيا.

الرابطة التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 3 آلاف شخص، تزمع تنظيم معرض صور بفلسطين، حول تركيا، خصوصا مدينتي إسطنبول وطرابزون، وذلك خلال الفترة المقبلة.

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وفي حديث للأناضول، قال المتحدث باسم الرابطة "فراس جرار"، إن "المعرض يهدف إلى إحياء القيم الفلسطينية، والتعريف بفلسطين، وبمعانة شعبها مع الاحتلال".

وأعلن عن عزمهم تنظيمه سنويا في إسطنبول، وذلك لتقريب الشعب التركي أكثر من الوضع داخل فلسطين، خصوصا في المناطق المحتلة.

وأوضح أن المعرض يحتوي صورا التقطها بنفسه في القدس المحتلة، وذلك عقب السماح له بدخولها، بعد 40 عاما من الحضر.

وفي الختام، أعرب المصور الفلسطيني عن شكره للشعب التركي الذي يدعم ويحب الفلسطينيين بشكل كبير، مشيرا إلى ما يشكله هذا الدعم والحب من مصدر قوة بالنسبة لهم.



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