دعوة المرشحين لـ #وظائف #الصحة لاستكمال إجراءاتهم

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة الصحة، 68 مرشحًا ومرشحة من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمسمى «طبيب مقيم أسنان»، والمعلنة في 16 يونيو الماضي، لاستكمال إجراءات ترشيحهم.
ونوهت الوزارة على المرشحين للوظائف بمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية بمختلف المناطق والمحافظات، بدءًا من اليوم الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل؛ لاستكمال إجراءات ترشحهم، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيُعدُّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.
وطالبت وزارة الصحة المرشحين باصطحاب وثائق تشمل: الهوية الوطنية ونسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الخارجية، ترفق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع مفاتيح المعدل، وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وصورة شخصية.
وتابعت الوزارة، بأن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية.
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