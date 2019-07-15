التحالف يدمر تعزيزات حوثية في #البيضاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الإثنين)، تعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأفاد موقع “سبتمبر نت” بأن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات الجوية، تجمعاً لآليات قتالية تابعة للميليشيا في جبل اكبار، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها.
وبين أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات وعربات تابعة لها.
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