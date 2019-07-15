الكويت.. تسليم #مصر 8 مطلوبين أمنيا على صلة بـ #الإخوان_المسلمين

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص قالت إنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت يوم الجمعة إن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت أن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما.

ولم تذكر الكويت ملابسات الأحكام الصادرة بحقهم، ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن القضية من السلطات القضائية المصرية.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية قوله في وقت متأخر أمس الأحد إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. وقالت وزارة الداخلية إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين عام 2013 بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ومرسي هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث.

ومنذ ذلك الحين، ألقت السلطات المصرية القبض على عشرات الآلاف من خصومها السياسيين، وكثير منهم من الإسلاميين، وفقا لما تقوله منظمات لحقوق الإنسان.

وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها تدين العنف علانية منذ عقود وتسعى لتطبيق رؤية سياسية إسلامية بوسائل سلمية.