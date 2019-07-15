الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار عن #الخبر

صحيفة الخليج الالكترونية بثت الشركة السعودية للكهرباء تطميناتها لمشتركيها المتأثرين بانقطاع التيار الكهربائي في محافظة الخبر، باقتراب إعادة الخدمة، مبدية اعتذارها عن الانقطاع المفاجئ للتيار. Advertisements وأوضحت السعودية للكهرباء – عبر تغريدة في حسابها الرسمي بموقع “تويتر” – أن الفرق الميدانية تعمل حاليا على إعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، للمتأثرين في أحياء العزيزية والخزامي والهاف مون بالمحافظة.

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