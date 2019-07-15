- 1/2
- 2/2
ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن اللواء الراحل توفي عن عمر ناهز 89 عاما، وولد في 24 أكتوبر 1930 في محافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1948.
وأضافت أنه لعب أدوارا مؤثرة في استعادة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل، وتولى رئاسة أركان القوات الخاصة عقب هزيمة يونيو/ حزيران 1967، وهي الفترة التي نفذت خلالها القوات المصرية عددا من الكمائن لتعطيل قوات العدو في سيناء.
© Sputnik . Andrey Chapligin
ويعتبر عبور قناة السويس خلال حرب أكتوبر من أهم البطولات التي قدمتها الصاعقة وقتها، قبل ساعة الصفر لتأمين القوات وتعطيل القوات الإسرائيلية من الاقتراب إلى قوات النسق الأول والموجة الأولى لعبور القوات.
ونجحت قوات الصاعقة المصرية تحت قيادته في لعب دور بطولي في "الثغرة"، حتى وصفها الرئيس الراحل أنور السادات بأنها كانت "وادي الموت" للقوات الإسرائيلية.
يذكر أن السادات عين شكري مديرا للكلية الحربية بعد عملية مطار لارنكا الدولي بقبرص لاعتقال قتلة يوسف السباعي عام 1978، لأن اللواء شكري كان معارضا لتلك العملية دون إخطار السلطات القبرصية، لأن هذا سيكون اعتداء عسكريا له عواقب وخيمة.
ومع ذلك نفذ شكري أوامر السادات، وكان هو قائد المجموعة التي أرسلت إلى قبرص لإلقاء القبض على قتلة السباعي، والمعروفة باسم الغارة المصرية على مطار لارنكا الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل اللواء نبيل شكري قائد "الغارة المصرية" في قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.