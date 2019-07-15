صيانة خط غاز حقل الشاعر وعودته للخدمة بعد استهدافه من قبل إرهابيين (صور)

ذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على صفحتها في "فيسبوك" أن الورش الفنية أنهت أعمال الصيانة لخط الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل إيبلا، وبدء ضخ الغاز في الخط.

وذكرت الوزارة أيضا أن معمل غاز إيبلا عاد للعمل باستطاعته الكاملة من الساعة الثالثة فجر اليوم بعد إصلاح الخط الذي تعرض للتخريب وتشغيله.

وزار وزير النفط و الثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم موقع خط الغاز الذي تعرض للاعتداء الإرهابي، وأشرف على إنجاز الأعمال النهائية بعد صيانة الخط وعودته للخدمة مثنيا على جهود العمال المبذولة.

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وأدى تفجير خط "الشاعر/ إيبلا" إلى خروج نحو 2.5 مليون متر مكعب من إنتاج سوريا من الغاز الجاهز للاستخدام يوميا ينتجها معمل إيبلا، وهي كمية يتم تمريرها بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء للإيفاء بالطلب المحلي على الطاقة.

ويقع جبل الشاعر إلى الشرق من محافظة حمص وسط البادية السورية الواقعة بين مثلث تدمر/ حمص/ حماة، وهو هي منطقة صحراوية خالية، فيما تتوزع مخافر للحراسة في بعض تلاله.

ويقع معمل إيبلا الذي نفذته شركتا بتروكندا وبتروفاك في ريف حمص الشرقي، إلى الشرق من بلدة الفرقلس بحوالي 10 كم، ويتكون من محطة تجميع الغاز في حقل الشاعر وخط لنقل الغاز الخام بطول 77 كم وقطر 16 بوصة، وهو يربط بين حقل الشاعر ومعمل الغاز في الفرقلس، إلى جانب خط لتصدير الغاز من المعمل إلى الشبكة الوطنية بطول 3.2 كم وقطر 16 بوصة.