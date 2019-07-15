المملكة تضع خطة متكاملة لاستقبال الحجاج القادمين بحرا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

يستقبل ميناء جدة الإسلامي طلائع حجاج بيت الله الحرام، ابتداءً من الأربعاء 14 ذي القعدة 1440هـ ويستمر حتى الأربعاء 4 ذي الحجة 1440هـ، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام قرابة 22 ألف حاج، بزيادة ملحوظة عن أعداد الحجاج القادمين العام السابق، البالغ عددهم 16 ألف حاج، عبر 22 رحلة من خلال 4 عبارات.

وأعدت الهيئة العامة للموانئ بالمملكة العربية السعودية خطة تشغيلية متكاملة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً، تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم وأدائهم للفريضة بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك، بالتعاون مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية بالميناء.

وتم تجهيز محطة الركاب بميناء جدة الإسلامي لتستوعب أكثر من 800 حاج في الساعة، المكونة من 5 صالات، مزودة بجميع المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمة الحجاج وإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم.

شملت التجهيزات التشغيلية المعدة 14 جهازا متطورا لتفتيش ونقل أمتعة الحجاج لصالات القدوم والمغادرة والانتظار، وكذلك 700 عربة لنقل حقائب ضيوف الرحمن القادمين، بالإضافة إلى توفير 28 حافلة حديثة لنقل الحجاج خصص جزءاً منها لنقل المرضى وكبار السن.

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فيما شملت التجهيزات البحرية قاطرتين بحريتين، وقطعتين بحريتين مساندة لمكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق، ولتوفير ملاحة بحرية آمنة، إلى جانب توفير العدد اللازم من مشغلي نظام حركة السفن الذين يعملون على مدار الساعة، فضلاً عن تجهيز العديد من المعدات والآليات الخاصة بالأمن والسلامة وحالات الإسعاف والإطفاء، والخدمات المساندة الأخرى.

فيما سيقوم على خدمة ضيوف الرحمن بميناء جدة الإسلامي خلال حج هذا العام أكثر من 266 كادراً بشرياً مؤهلاً من مختلف المجالات، بينهم المرشدين البحريين وربابنة السفن والمشرفين الفنيين والتشغيليين، وفرق للأمن والسلامة والإطفاء، بالإضافة إلى الكوادر المشرفة على التشغيل في المحطة وإدارة الشؤون الفنية وغيرهم.

ويتوفر بميناء ينبع التجاري صالة للركاب جهزت لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، واستقبال سفن الركاب بجميع أنواعها، والتي تم مؤخراً توسعتها لتصبح بطاقة استيعابية أكبر، تذليلاً لسهولة حركة الركاب للمحطة، ومنها زيادة المساحة الإجمالية للمحطة من 3600 م2 إلى 7200 م2، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 1000 مسافر إلى 2800 مسافر، فضلاً عن توفير أربعة أجهزة X-Ray لفحص الأمتعة، ومنظومة صحية متكاملة من صيدلية وعيادات طبية، بما يُسهم في تسهيل السبل الكفيلة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج.

من جهته يبدأ ميناء ضبا باستقبال الكوادر الموسمية التي تخدم حجاج بيت الله الحرام لحج عام 1440هـ، ومن المتوقع أن يستقبل الميناء خلال حج هذا العام عدد 40,000 ألف كادر موسمي عبر 4 رحلات مجدولة يوميا، بطاقة استيعابية تشغيلية للصالة تبلغ 6 آلاف راكب.