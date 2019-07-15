دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن أول الصور الرسمية لهاتف Honor 9X ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Honor إعلان تشويقي جديد لهاتفها المرتقب Honor 9X، حيث كشف الإعلان عن صورة رسمية لتصميم الهاتف من الجهة الخلفية، كما جاءت تسريبات أخرى بمزيد من التفاصيل عن مواصفات الهاتف.

تستعد علامة Honor التجارية التابعة للعملاق الصيني هواوي للإعلان الرسمي عن هاتف Honor 9X في مؤتمر يعقد خلال الأسبوع المقبل، واليوم كشفت الشركة عن إعلان تشويقي جديد للهاتف.

من المقرر أن يأتي هاتف Honor 9X برقاقة معالج Kirin 810، كما يظهر الهاتف في الإعلان التشويقي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، إلى جانب فلاش LED إلى أسفل إعدادات الكاميرة، أيضاً من المقرر أن يأتي مستشعر البصمة في جانب الهاتف بتصميم يحاكي هواتف Honor 20 و Honor 20 Pro.

كما كشفت تسريبات TENAA عن مواصفات كاملة لهاتف Honor 9X، حيث رصد الهاتف بنموذجين برقم HLK-AL00 وHLK-TL00، كما يأتي كلا الهاتفين بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

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وتشير التوقعات إلى أن الهاتف الذي يظهر في الإعلان التشويقي هو 9X Pro، نظراً لما جاء في تسريبات TENAA من مواصفات الكاميرة الخلفية المزدوجة التي تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لذا قد يكون الإصدار الذي رصد في TENAA هو الإصدار الرئيسي من الهاتف بينما يأتي في الإعلان التشويقي إصدار Pro الذي يتميز بشاشة LCD بحجم 6.59 إنش.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بقدرة بطارية 3900 mAh مع واجهة EMUI 9.0 ونظام تشغيل Android 9، كما يصل وزن الهاتف إلى 206 جرام، مع قياسات 163.1 في 77.2 في 8.8مم، لذا نترقب مؤتمر هواوي في 23 من يوليو.

المصدر

هذا الموضوع إعلان تشويقي يكشف عن أول الصور الرسمية لهاتف Honor 9X ظهر على التقنية بلا حدود.