جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حرص لبنان على استمرار القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وأعرب عن أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن مع مطلب لبنان تمديد ولاية هذه القوات من دون أي تعديل في مهامها أو تقليص في ميزانيتها "تمكينا لها من الاستمرار في لعب دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني".
وخلال استقباله ليان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أكد عون أن "ثمة تساؤلات حول الأسباب التي تمنع المجتمع الدولي من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية، لاسيما وأن التقارير التي ترد من المنظمات الدولية والهيئات الانسانية تشير إلى تحسن في الوضع الأمني في معظم المناطق السورية".
ووفقا لبيان للرئاسة اللبنانية، فقد لفت عون إلى أن "عملية العودة الآمنة للنازحين السوريين من لبنان إلى سورية مستمرة، وأصبح عدد النازحين العائدين يناهز 313 ألف نازح، لم يتعرضوا لأية مضايقات".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يطالب بتمديد مهمة "اليونيفيل" ويدعو لدعم دولي لإعادة النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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