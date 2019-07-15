السنيورة: المحادثات مع السعوديين مهمة لدعم اقتصاد #لبنان واستقراره

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة إن مناقشات أجريت مع السعودية يوم الاثنين كانت مهمة في ضوء دعم اقتصاد لبنان واستقراره ووحدته.
ويزور ثلاثة رؤساء وزراء سابقين للبنان جدة يوم الاثنين لإجراء محادثات مع الزعماء السعوديين. وقال السنيورة في مقابلة مع تلفزيون العربية إنهم بحثوا مع العاهل السعودي الملك سلمان أهمية استئناف الدعم السعودي للبنان.
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