العراق يدعو جميع الدول لتكثيف الجهود من أجل استلام رعاياها المنتسبين لداعش

قالت الخارجية العراقية في بيان، إن البعاثات العراقية العاملة في الخارج وجهت دعوات إل جميع الدول التي لديها رعايا منتسبين لتنظيم داعش من نساء وأطفال والأشخاص الذين انتهت فترة اعتقالهم من أجل التنسيق مع السلطات العراقية عبر القنوات الدبلوماسية من أجل استلامهم.
وأضاف البيان، أنه بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد، قامت السلطات العراقية بترحيل 33 طفلا من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية في 10 تموز/ يوليو الجاري، إذ جرت هذه العملية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص التأكد من رعويتهم، وتوفير الضمانات القانونية لحماية حقوقهم.
الجدير بالإشارة أن وزارة الخارجية كانت قد شاركت في عدد من عمليات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيات، وعددهم 473 ومنها: الروسية، والطاجيكية، والأذرية، والألمانية، والفرنسية، والجورجية، والبيلاروسية، والفنلندية، والأوكرانية، والتركية.
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