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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن دعمه لمقترح عراق لعقد مؤتمر إقليمي لنزع فتيل التوتر بين إيران و دول الخليج خصوصا السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى.
© REUTERS / Jonathan Ernst
وأشار إلى أن العراق يتخذ طريق الوسطية في الأزمة بين واشنطن وإيران وبالتالي فهو مؤثر بشكل جيد في هذه القضية.
وحول أهمية المؤتمر للعراق، قال النائب عن كتلة صادقون النيابية، إن "العراق في قلب العاصفة ولديه حدود مشتركة بينه وبين إيران وسيتأثر بشكل كبير في حالة نشوب حرب من جميع الجهات خاصة الاستثمارات ".
وبين الكناني أن الدعم الأوروبي لعقد المؤتمر يتمثل في التأثير الكبير علي الدول محور الأزمة من الإدارة الأمريكية إلي إيران والدول الخليجية وبالتالي فهذا يساهم في تحقيق أهداف المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي: بغداد تدعم أي جهد دولي لنزع فتيل الأزمة في منطقة الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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