السنيورة: نحتاج إلى إيجاد المسافة الصحيحة بين لبنان و"حزب الله"

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نقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن السنيورة قوله "نحتاج إلى إيجاد المسافة الصحيحة بين الدولة اللبنانية وحزب الله وكلام الحزب عن سياسة النأي بالنفس بقي حبرا على ورق".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية سابقا نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقبل توجه الرؤساء السابقين إلى السعودية، عقد معهم رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري اجتماعا، ولم يشأ أي منهم الإدلاء بأي تصريح أو بيان بعد الاجتماع، إلا أن السنيورة أبلغ صحيفة "اللواء" أن الزيارة عبارة عن يوم واحد، "بدعوة كريمة من المملكة".
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