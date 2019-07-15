شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نرفض أى مشروع استيطانى فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن موقف بلاده ثابت فى دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أن العراق يرفض أى مشروع استيطانى فى المنطقة.

وقال عبد المهدى - فى مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الاثنين، مع نظيره الفلسطينى محمد اشتية فى بغداد - إن قضية فلسطين قضيتنا ونقف مع الشعب الفلسطينى دون أى شروط أو تحفظ، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية /نينا/.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية أن الشعب الفلسطينى بقى ثابتا على أرضه ولم يستسلم أو يهزم ولن يرضى إلا بحقه، مشيدا بدعم العراق فى مقاطعة مؤتمر صفقة القرن .

وكان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد استقبل، فى وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية والوفد الوزارى المرافق له.