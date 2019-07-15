شكرا لقرائتكم خبر عن السنيورة: المحادثات مع السعوديين مهمة لدعم اقتصاد لبنان واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى السابق فؤاد السنيورة إن مناقشات أجريت مع السعودية اليوم الاثنين كانت مهمة فى ضوء دعم اقتصاد لبنان واستقراره ووحدته. ويزور ثلاثة رؤساء وزراء سابقين للبنان جدة اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع الزعماء السعوديين. وقال السنيورة فى مقابلة مع تلفزيون العربية إنهم بحثوا مع العاهل السعودى الملك سلمان أهمية استئناف الدعم السعودى للبنان. Advertisements

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