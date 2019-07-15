شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق عبدالفتاح البرهان يلتقى المبعوث الأمريكى إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالى السودانى، المبعوث الأمريكى إلى السودان، دونالد روث. وذكرت "العربية" نقلا عن المجلس العسكرى السودانى، قوله: "لقاء البرهان بالمبعوث الأمريكى يهدف لبحث تشكيل الحكومة، مؤكدا أن واشنطن مهتمة وملتزمة بمساعدة السودانيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفريق عبدالفتاح البرهان يلتقى المبعوث الأمريكى إلى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.