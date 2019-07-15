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الأمن اللبنانى يحبط عملية تهريب 43 سوريا إلى داخل البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية لتهريب 43 شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى داخل الأراضى اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وأعلنت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلى، أنها أحبطت عملية التهريب التى جرت عبر بلدة (الصويرى) فى منطقة البقاع الحدودية، ومن بين المتسللين 14 امرأة و17 طفلا..مشيرة إلى أنه تم إحالة جميع الأشخاص المتسللين، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

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