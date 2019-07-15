شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن على كومان بعد غد الأربعاء، الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك فى الدول العربية، وذلك بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة فى تونس .

وذكرت الأمانة العامة للمجلس - فى بيان اليوم الاثنين، أن الاجتماع سوف يشارك فيه ممثلو الأجهزة المعنية بأمن الحدود، والمطارات، والموانئ والأجهزة المعنية بالجمارك فى الدول العربية، فضلًا عن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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وأضافت أنه سيناقش عددًا من القضايا الهامة من بينها مشروع نظام نموذجى فى تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك فى الدول العربية، والتعاون والتنسيق بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة بمراكز الحدود والمطارات، بالإضافة إلى معوقات العمل بين تلك الأجهزة .

وأشار إلى أن الاجتماع سوف يستعرض كذلك تجارب الدول الأعضاء فى مجال إدارة الحدود، وسترفع الأمانة العامة توصياته للدورة المقبلة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.