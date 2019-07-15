شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى من الرياض: السعودية ستمد يد العون للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اللبنانى السابق نجيب ميقاتى اليوم الاثنين بعد لقائه بالعاهل السعودى الملك سلمان إن السعودية "ستمد يد العون للبنان". وأضاف ميقاتى لتلفزيون إل.بى.سى اللبنانى من الرياض أن الملك سلمان "شدد على ضرورة المحافظة على لبنان... خطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية".

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