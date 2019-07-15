غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفدًا من قيادتها، وصل الإثنين، إلى العاصمة الروسية، موسكو.
وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية، وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة على شبكة الإنترنت إن الوفد يترأسه موسى أبو مرزوق.
وأضاف بدران إن الزيارة إلى موسكو تأتي في "إطار توثيق العلاقات الثنائية بين الحركة وبين الحكومة الروسية"، نافيًا أن يكون لها علاقة بملف المصالحة".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.