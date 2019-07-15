وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل موسكو

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفدًا من قيادتها، وصل الإثنين، إلى العاصمة الروسية، موسكو.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية، وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة على شبكة الإنترنت إن الوفد يترأسه موسى أبو مرزوق.

وأضاف بدران إن الزيارة إلى موسكو تأتي في "إطار توثيق العلاقات الثنائية بين الحركة وبين الحكومة الروسية"، نافيًا أن يكون لها علاقة بملف المصالحة".

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