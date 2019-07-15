الجزائر.. جسر جوي من 19 طائرة لنقل مشجعين لحضور نهائي الكان بمصر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الإثنين، تخصيص تسع طائرات لنقل مشجعين إلى مصر لحضور مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أمام السنغال، في وقت تتحضر فيه السلطات لإرسال 10 طائرات مدنية.



وحسب بيان للوزارة اطلعت عليه الخليج 365، فإنه إضافة إلى القرار الصادر السبت بتخصيص ست طائرات نقل عسكرية، لستمائة مناصر بمناسبة نهائي كأس أمم إفريقيا، "ستخصص ثلاث طائرات نقل عسكرية إضافية، أي تسع طائرات في المجموع".



وأضاف "سيصل العدد الإجمالي للمناصرين إلى 870 مناصرا، من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".



Advertisements

وفي نفس السياق ذكر مصدر مسؤول من شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن اجتماعا مرتقبا في وقت لاحق الإثنين يجمع إدارتها مع وزارة الرياضة وديوان السياحة الحكومي لوضع مخطط شامل لنقل المشجعين إلى القاهرة، الجمعة القادم لدعم الفريق الوطني.



وأوضح "مبدئيا سيتم تخصيص 10 طائرات تابعة للشركة لنقل الأنصار لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا".

وحقق المنتخب الجزائري، الأحد، تأهلا تاريخيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعد تغلبه على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.



وبذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام الجمعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.