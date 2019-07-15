الخرطوم/ الخليج 365
أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، عن مقتل مواطن ومنسوب لقوات الدعم السريع في أحداث مدينة السوكي بولاية سنار (جنوب شرق) أمس الأحد، نافيه حدوث اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ( تابعة للجيش),
جاء ذلك في تصريحات لوالي ولاية سنار المكلف، اللواء أحمد صالح أحمد، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقال الوالي" استشهد مواطن ونظامي من قوات الدعم السريع، وأصيب 5 من المواطنين، وهنالك إصابة واحدة من الدعم السريع"
ونفي حدوث اشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع أثناء الاحداث أمس الأحد.
وأوضح أحمد حسب الوكالة الرسمية أن الاحداث جاءت نتيجة لتحرك مواطني السوكي، الأحد، نحو مكتب جهاز الأمن المحروس بقوات الدعم السريع.
واضاف أن "حدوث المناوشات أدى إلى أطلاق أعيرة نارية من جانب القوات التي تحرس مكاتب الأمن، ما نتج عنه استشهاد شخصين من الطرفين واصابة آخرين".
وأشار إلى أن الحياة عادت لطبيعتها في السوكي اليوم الإثين،وكل الاوضاع تحت السيطرة.
ولفت إلى مغادرة المصابين المستشفيات.
والأحد، حمل تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى التغيير، السلطات المسؤولية عن مقتل مواطن وإصابة 7 آخرين، على أيدي ما أسمها "مليشيات" في مدينة السوكي بولاية سنار (جنوب شرق).,
وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض الأحد، في بيان، إن "مواطنين خرجوا في مظاهرات (بمدينة السوكي) منددين بالأفعال القمعية، التي حدثت السبت من ضرب بالسياط، إلا أن قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) أطلقت الأعيرة النارية، فسقط شهيد وجرحى".
وتشهد البلاد عدم استقرار في ظل عدم التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السودانية: مقتل شخصين في أحداث مدينة "السوكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.