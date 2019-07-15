العراق.. التحالف الدولي يقتل ثمانية من "داعش" في صلاح الدين

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل ثمانية عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بقصف للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع) في بيان مقتضب، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي، مشيرة الى قتل سبعة مسلحين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي.

واوضحت الخلية أن القوة المنفذة للواجب قتلت إرهابي ثامن خلال عملية تفتيش، وعثرت على سيارة ودراجتين ناريتين مدمرتين، وثمانية أجهزة موبايل غير صالحة، ومسدس 9 ملم وكاميرا غير صالحة، و4 بنادق و9 مخازن غير صالحة.

وبدأ تنظيم "داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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