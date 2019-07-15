العراق يكشف عن ترحيل 33 من أطفال "داعش" إلى روسيا

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، عن ترحيل 33 من أطفال المتهمات الروسيات بالانتماء لتنظيم "داعش" الى روسيا‎.

فيما دعت جميع الدول إلى تكثيف الجهود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، احمد الصحاف، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن السلطات العراقية وبالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد قامت بترحيل 33 طفلاً من أطفال المتهمات الروسيات إلى جمهورية روسيا الاتحادية الأربعاء الماضي.

ولم توضح الوزارة في بيانها سبب التأخر في الإعلان عن ترحيلهم.

وأشار الصحاف، الى أن "وزارة الخارجيّة كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيّات، وعددهم (473).

Advertisements

ودعت الخارجية العراقية، "جميع الدول إلى تكثيف الجُهُود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابيّ من الأطفال المُودَعين مع أمهاتهم المحكومات لدى دوائر الإصلاح العراقية، إضافة إلى الأحداث الذين انتهت مُدَّة محكوميتهم".

وسبق أن اتّهمت منظمات حقوق الانسان، المسؤولين في عدة دول بالتقاعس في إعادة أطفال مواطنيهم ممن ينتمون أو يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، والمحتجزين دون تهم في معسكرات وسجون أجنبية.

ووفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوجد "نحو ألفي طفل وألف امرأة من 46 جنسية، محتجزون في سجون العراق وليبيا و3 معسكرات شمال شرقي سوريا، بسبب صلاتهم العائلية بأعضاء داعش أو بمشتبهين بالانتماء للتنظيم".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.