انفجار في مستودع للصناعات العسكرية بـ #الكيان_الصهيوني

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صحيفة الخليج الالكترونية
وقع انفجار، صباح اليوم الاثنين، في مستودع للصناعات العسكرية تابع للجيش الإسرائيلي، في منطقة هرتزليا، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير عملت طواقم الإطفاء على إخماده ومنع انتشاره.
ووفقا لإحدى هيئات الطوارئ في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فإن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، من دون الإفادة بوقوع إصابات.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن خللا في مستودع لتخزين قنابل الدخان، أدى إلى حدوث انفجار أعقبه حريق كبير، ورجحت التقديرات الأولية أن يكون الانفجار وقع نتيجة لعطل تقني تسبب بانبعاث دخان.
وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيقات بالحادث بدأت، لمعرفة ملابساته.
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