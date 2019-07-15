ميقاتي بعد لقاء #خادم_الحرمين: #السعودية مهتمة بكل أطياف #لبنان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بعددٍ من رؤساء وزراء لبنان اليوم أعطى زخماً بأن المملكة مهتمة بكل أطياف لبنان.

وقال ميقاتي في تصريحات لقناة LBC : إن المملكة ستتخذ خطوات نحو لبنان بما ينسجم مع ما يتمناه اللبنانيون.

وزفّ ميقاتي بشرى لأهالي لبنان بالقول : “خطوات سعودية قريباً نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمنّاه كل لبناني مخلص”.

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وأضاف ميقاتي: “السعودية ستمدّ يد العون للبنان ومجرد الزيارة اليوم ولقاء خادم الحرمين الشريفين أعطانا زخماً بأن المملكة يهمّها لبنان بكل أطيافه”.

ولفت ميقاتي إلى أن نحو 20 اتفاقية بين السعودية ولبنان هي قيد الإعداد حالياً.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود استقبل في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.