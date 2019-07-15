باكستان.. مصرع 23 شخصاً جراء #السيول في شمال البلاد

الخليج - واس

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم عن وفاة 23 شخصاً جراء السيول التي نجمت عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة في شمال باكستان.

وأوضح المسؤول بهيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية سعيد الرحمن قريشي أن معظم الضحايا سقطوا في منطقة “وادي نيلوم” حيث أدت السيول إلى انهيار عشرات المنازل، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة نظراً لوجود عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء انهيار مسجد جرفته مياه السيول أثناء أداء الصلاة.

وأبان أن فرق الإغاثة تواصل عمليات الإنقاذ والبحث في منطقة “وادي نيلوم”، مضيفاً بأن السيول والأمطار الغزيرة أدت كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي وتضرر شبكة الاتصالات والانترنت.