توقيف مواطن لقتله مقيماً بـ #حي_السويدي في #الرياض

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الخليج - واس
صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض بأنه وفي تمام الساعة 6:38 من مساء الأحد 11/ 11/ 1440هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تعرض مقيم مغربي الجنسية (29 عاماً) للاعتداء خلال عمله بأحد المراكز الرياضية بحي السويدي غرب العاصمة الرياض من قبل أحد المشتركين بالمركز، نتج عنه وفاته إثر تلقيه طعنةً بالصدر من سلاح أبيض (سكين).
وذكر المتحدث أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على الجاني بعد فراره من موقع الحادثة “مواطن، في العقد الثالث من العمر”، وضُبِط بحوزته أداة الجريمة، وتم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
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