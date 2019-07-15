تأجيل ثاني مهمة هندية للقمر بسبب مشكلة فنية

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الخليج - واس
أعلنت وكالة الفضاء الهندية تأجيل إطلاق ثاني مهمة لها إلى القمر في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب مشكلة فنية تم رصدها قبل أقل من ساعة من إطلاق المركبة تشاندريان 2.
وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على تويتر إنه تم رصد مشكلة فنية في نظام إطلاق المركبة “وكاجراء وقائي تأجل إطلاق تشاندريان 2 اليوم”.
وكان من المقرر إطلاق تشاندريان 2 في الساعة 09.21 مساء بتوقيت جرينتش أو الساعة 02.51 بالتوقيت المحلي في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.
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