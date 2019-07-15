زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة بابوا غينيا الجديدة

الخليج - واس ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة بابوا غينيا الجديدة اليوم. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يقع على بعد 26 كيلومترا شمالي كاندريان في جزيرة بريطانيا الجديدة وعلى عمق 33 كيلومترا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.

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