خاص لـ"سبوتنيك": تفاصيل نقل جثامين صدام حسين ونجليه قبل نسفها

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وروى المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه، بعد دخول تنظيم "داعش" الإرهابي، محافظة صلاح الدين، واستيلائه على مناطقها وقراها منها قرية العوجة مسقط الرئيس صدام، في منتصف عام 2014، قام بتضييق الخناق على المسؤولين عن المسجد الذي دفن فيه الرئيس وأولاده وحفيده وعدد من حاشيته.
© Sputnik . Nazek Mohammed
صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
وأضاف: "قام "داعش" الإرهابي، بعد ذلك بمنع الزيارات إلى قبور صدام وأولاده، ثم أغلقه لفترة من الفترات، الأمر الذي دفع بعض الأشخاص من عشيرة الرئيس، وقالوا: "يجب أن ننقل الجثامين إلى مكان آمن لأنه من المحتمل أن يقوم "الدواعش" بتفجير المسجد والقبور، أو أن يفعل بعض عناصر الحشد الشعبي، ذلك عندما يدخلون إلى المسجد".
© Sputnik . Nazek Mohammed
صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
وأكمل المصدر: "وعليه تم نقل الجثامين بعد إخراجها من القبور من داخل "مسجد صدام الكبير" في قرية العوجة، إلى مكان تضاربت المعلومات عنه داخل صلاح الدين، أو خارجها، ولا يعرف مكان دفن الجثامين سوى ثلاثة أشخاص فقط هم من قاموا بنقلها في ليلة مظلمة إلى مكان آمن".
© Sputnik . Nazek Mohammed
صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
وأخبرنا المصدر أن أحد الأشخاص الثلاثة توفي، وبقي شخصان يتحفظان على السر الذي معهما، ولا يبوحان بمكانه أبدا خوفا على حياتهما، وعلى الوصول إلى مكان الجثامين.
وعن عدد الجثامين التي نقلها هؤلاء الأشخاص الثلاثة، ألمح المصدر إلى أن العدد المعلوم هو 6: جثمان الرئيس، وولديه، عدي، وقصي، وحفيده مصطفى، ونائبه طه ياسين رمضان، ورئيس محكمة الثورة السابق، عواد البندر، كانوا مدفونين في قاعة المناسبات الكبرى، في المسجد، والتي تبلغ مساحاتها الإجمالية بحدود ألف متر مربع.
© Sputnik . Nazek Mohammed
صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
وتدارك المصدر، بقوله: "لكن ليس لدي علم إذا ما كان هناك جثمان لشخص آخر معهم، تم نقلها من المسجد".
ونوه المصدر إلى أن نقل الجثامين تم دون علم عائلة الرئيس، ودون إبلاغها حتى، وإلى الآن لا تعرف المكان الذي نقلت إليه جثامينهم.
© Sputnik . Nazek Mohammed
صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
وتابع: حسب المعلومات المتوفرة، إن تنظيم "داعش" قام بتفخيخ "مسجد صدام الكبير" في قرية العوجة، بالكامل، قبل بدء عمليات تحرير صلاح الدين، في مارس/آذار عام 2015، كي يقوم بتفجيره على القوات التي ستدخل المنطقة ومنها الحشد الشعبي.
© Sputnik . NazeK Mohammed
صور شخصية لصدام حسين وعائلته تنشر لأول مرة
كانت هذه تفاصيل خبر خاص لـ"سبوتنيك": تفاصيل نقل جثامين صدام حسين ونجليه قبل نسفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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