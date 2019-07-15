- 1/2
- 2/2
نقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن ميقاتي قوله "خطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص".
© AP Photo / Uncredited
ولفت ميقاتي إلى أن نحو 20 اتفاقية بين السعودية ولبنان هي قيد الإعداد حاليا.
واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقبل توجه الرؤساء السابقين إلى السعودية، عقد معهم رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري اجتماعا، ولم يشأ أي منهم الإدلاء بأي تصريح أو بيان بعد الاجتماع، إلا أن السنيورة أبلغ صحيفة "اللواء" أن الزيارة عبارة عن يوم واحد، "بدعوة كريمة من المملكة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بعد لقاء الملك سلمان: السعودية ستمد يد العون للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.