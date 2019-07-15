نظارة واقع معزز بشكل مغاير تطرحها سامسونج مع طلب براءة اختراع قدمته لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.
تعمل سامسونج على نظارة واقع معزز جديدة ومختلفة كليًا عن السابق كما يبدو، حيث أن الشركة الكورية قدمت طلبًا لاعتماد براءة اختراع لنظارة أشبه بالنظارات التقليدية الخاصة بالنظر لكنها في نفس الوقت مدعمة بتقنيات الواقع المعزز. وبطبيعة الحال، فإن المستخدم سيتمكن من ثني النظارة بشكل مشابه للنظارات العادية أيضًا، ليتسنى له وضعها في الجيب أو صندوق الحماية الصغير الخاص بها.
وبحسب ملف براءة الاختراع، فإن سامسونج ترغب بتغيير شكل النظارات الموجودة في المجال حاليًا من خلال إضافة مكونات صغيرة لها.
فكما نعرف، تعتبر مكونات النظارة هي السبب بحجمها الكبير، ما يعني أن إمكانية تحويلها لنظارة عادية الوصول لتقنيات لقطع أصغر.
خاصة وأن الشركة تمتلك نظارة Samsung Gear VR للواقع الافتراضي والتي قدمتها قبل فترة ليست بالقصيرة، وتدعم العديد من الأجهزة التي تطلقها لا سيما بعض الهواتف مثلما ستقوم به مع هاتفها القادم جالاكسي نوت 10 والذي من المفترض أن تعلن عنه في 7 أغسطس القادم – أي بعد 3 أسابيع من اليوم.
ويمكن القول أن الصور الموجودة في طلب براءة الاختراع لا تعني بالكامل وصول نظارة بهذا الشكل، لكنها تمنح الأمل لذلك.
أما السؤال الآن، فهو سنراها فعلًا ومتى؟
المصدر:
Engadget
التدوينة براءة اختراع من سامسونج لنظارة واقع معزز قابلة للطي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.