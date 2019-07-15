دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تكشف رسمياً عن هاتف Realme 3i بنتوء في الشاشة وتصميم متدرج ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة Realme 3i الذي ينطلق بشاشة مميزة بحجم 6.2 إنش مع أبعاد 19:9 ونتوء القطرة في الشاشة وتصميم بألوان متدرجة.

ينطلق هاتف Realme 3i اليوم بشاشة IPS مميزة بحجم 6.2 إنش، تأتي بأبعاد 19:9 وجودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3، أيضاً تتميز الشاشة بإطار نحيف بسماكة 2.05مم، وتشغل الشاشة 88.3% من إطار الهاتف.

ويدعم هاتف Realme 3i رقاقة معالج MediaTek Helio P60 المميزة بدقة تصنيع 12 نانومتر، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie وواجهة ColorOS 6.0.

ويضم النتوء العلوي في الشاشة مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، كما يدعم الكاميرة الأمامية تقنية الذكاء الإصطناعي لنمط تجميلي، كما تدعم الكاميرة مسح 296 نقطة في وجه المستخدم لتقنية التعرف على الوجه.

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وفي الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Realme 3i بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم تصوير portrait، ايضاً يأتي الهاتف بتقنية Chroma Boost التي تعمل على تعزيز الألوان في الصور، إلى جانب تقنية الذكاء الإصطناعي ونمط Nightscape للتصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أكبر.

هاتف Realme 3i يدعم اثنان من شرائح SIM كما يضم بطارية بقدرة 4230 mAh، ويضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن ينطلق بألوان الأزرق، الأحمر إلى جانب اللون الأسود بتصميم متدرج Diamond، على أن ينطلق الهاتف للبيع في الأسواق في 23 من يوليو.

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هذا الموضوع Realme تكشف رسمياً عن هاتف Realme 3i بنتوء في الشاشة وتصميم متدرج ظهر على التقنية بلا حدود.