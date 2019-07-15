شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم تميم: اقتصاد الدوحة ينهار بسبب تصرفات بن حمد والفصل التعسفى للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عم تميم بن حمد، أن أموال القطريين يتم إهدارها، معددا الجرائم التى تورط فيها تنظيم الحمدين ضد الشعب القطرى.

وقال ابن عم تميم بن حمد، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": بعد "أبشروا بالعز والخير" أصبحنا نشهد فصل مواطنين من وظائفهم، وسجن نساء وأطفال، وهرب الشركات والمستثمرين ورؤس الأموال ليخسر البلد والشركات ويخسر المواطن، و ارتفاع في الأسعار، وتردي الخدمات الصحية وغيرها، وارتفاع الديون وستُحمل على ظهر المواطن في النهاية.

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وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: يوم أسود على بورصة قطر، يؤكد أن المضاربين زاد قلقهم بعد ضحكة تميم الشهيرة ، فالضحكة التي لم يكن سببها نكته قالها ترامب وإنما سببها العجز الذي تمر به قطر بسبب الديون لصالح أمريكا، فاقتصاد قطر ينهار بسبب تصرفات تميم.