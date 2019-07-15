شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: الجزيرة" القطرية مستمرة فى التأمر على البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن برنامج (ما خفى أعظم) الذى بثته (قناة الجزيرة) القطرية مساء أمس وما حمله من أكاذيب واضحة ومغالطات فجة، ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد البحرين وأمن واستقرار المنطقة بأسرها .

وأشار آل خليفة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أن البرنامج يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قطر باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى بكل دأب على تقويض مسيرته وإثارة الفتنة بين دوله وشق وحدة الصف بين شعوبه.

وشدد وزير خارجية البحرين على ضرورة مواجهة دول المجلس لتلك الممارسات والأعمال العدائية لقطر، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها، وإلزامها بالتجاوب وبكل شفافية مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه.

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