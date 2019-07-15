دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إسرائيل تطلق مناقصة لشبكة الجيل الخامس من المحمول

القدس (رويترز) - أطلقت إسرائيل مناقصة لترددات الجيل الخامس لخدمات الهاتف المحمول يوم الأحد، حيث تأمل في أن تتمكن الحوافز التي تمنحها لمشغلي المحمول المتعطشين للسيولة من جذب العروض.

وتتوقع الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات في إسرائيل أن تتقدم ثلاث مجموعات بعروض، بما في ذلك خليط من المشغلين لخفض التكلفة، وتتوقع إعلان الفائزين بنهاية العام، على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2020، ويمتد حتى 2023.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي دافيد أمسالم "نحن على علم بالموقف المالي الحالي للشركات، والمناقصة تأخذ ذلك في الاعتبار".

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وقالت وزارة الاتصالات إن شبكة الجيل الخامس ضرورية لتطوير قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى مدن ذكية وسيارات ذاتية القيادة.

ويكافح مشغلو خدمات المحمول الثلاثة الرئيسيون في إسرائيل لاستمرار الربحية في بلد يقطنه تسعة ملايين شخص ولديه تسعة مزودين لخدمات الهاتف المحمول، بعد إعادة هيكلة القطاع في 2012.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)