دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تبدأ إغلاق خدمة الألعاب عبر الإنترنت على ويندوز 7 وما قبل

بعد سنوات من تقديم الدعم لصالح خدمة الألعاب عبر الإنترنت على نسخ ويندوز 7 والأقدم، مايكروسوفت تقرر إغلاقها بشكل كامل.

بدأت شركة مايكروسوفت بإغلاق خدمة الألعاب عبر الإنترنت التي تقدمها لمستخدمي ويندوز 7 والنسخ الأقدم، وذلك بعد سنوات من إطلاق ويندوز 10 دون تضمين هذه الخدمة فيه. وبحسب الشركة، فإنها ستقوم بإغلاق ألعاب الورق والطاولة التي كانت تتواجد على نظامها؛ مثل الكوبا عبر الإنترنت، ريفيرسي، وغيرها، بجانب إغلاق MSN Go.

وسيواجه مستخدمو ويندوز XP هذا الإغلاق أولًا ثم سيلحقهم مستخدمي نسخ ميلينيوم، ثم بعدها سيصل الدور على مستخدمي 7.

كانت مايكروسوفت قد أعلنت عن نيتها إيقاف الدعم لخدمة الألعاب في نهاية شهر يوليو، لكنها بدأت إغلاقها قبل الموعد المحدد.

وبكل تأكيد، ترغب الشركة في تحفيز المستخدمين على الانتقال إلى نسخة ويندوز 10 من خلال إيقاف الدعم عن بعض الخدمات في النسخ السابقة وإغلاق بعضها، لكنها في نفس الوقت أيضًا ستركز اهتمامها على نسخة واحدة بدل توزيع الوقت والجهد على نسخ قديمة بعضها له عقدان من الزمن على الأقل، لذلك فإن هذه الخطوة تمثل عملية جوهرية للشركة خلال الفترة القادمة.

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لذلك الأفضل لكل مستخدم التوجه مبكرًا إلى ويندوز 10، أما الألعاب فهناك مئات المنصات التي تقدم ألعابًا مشابهة عبر الإنترنت.

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المصدر:

CNET

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