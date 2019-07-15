مذكرة قبض بحق متظاهرة مجدت "صدام حسين" في كركوك

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

أصدرت شرطة كركوك مذكرة اعتقال بحق، رنا حميد، التي شاركت في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كركوك العراقية يوم الجمعة الماضي، وقالت المرأة "إننا بعثون وصداميون".

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، أفراسياو كامل، يوم الأحد، إن "مذكرة قبض قضائية صدرت بحق رنا حميد بتهمة تمجيد صدام وحزب البعث أثناء التظاهرات التي جرت في محافظة كركوك"، مضيفا أن "القوات الأمنية توجهت إلى منزلها بغرض إلقاء القبض عليها". © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

وأضاف المتحدث أن "المتهمة المذكورة لم تكن موجودة في المنزل، وهي مختفية الآن"، مؤكدا أن القوات الأمنية ستستمر بالبحث عن رنا حميد لحين القاء القبض عليها وتقديمها للقضاء. © Reuters محافظة كركوكمذكرة قبض بحق متظاهرة مجدت "صدام حسين" في كركوك

ووفقا للدستور العراقي فإنه يحظر على كل من يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج لنظام البعث في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان.

وتظاهر مئات العرب في محافظة كركوك، يوم الجمعة، رفضا لتنصيب محافظ جديد من الأكراد، فيما ظهرت امرأة من بين المتظاهرين وهي تقول: "نحن بعثيون وصداميون".

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وانطلقت التظاهرات وسط المدينة، غداة إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، عن توصلهما إلى اتفاق لترشيح "طيب جبار أمين" لمنصب محافظ كركوك.

وتعتبر كركوك من المناطق المختلف على عائديتها بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، ويعيش فيها خليط من القوميات العربية والكردية والتركمانية، كما تقطنها طوائف من السنة والشيعة والمسيحيين.

المصدر: رووداو