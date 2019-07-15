شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر حكومية جزائرية: إيقاف رئيس الديوان المهنى للحبوب عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء الجزائرى لرويترز اليوم الاثنين إن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدى رئيس الديوان المهنى للحبوب عن العمل بسبب مزاعم فساد. وأضافت المصادر أن قرار إيقاف بلعبدى عن العمل حتى انتهاء التحقيقات اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء نور الدين بدوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حكومية جزائرية: إيقاف رئيس الديوان المهنى للحبوب عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.