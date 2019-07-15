شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتسلم دعوة رسمية من رئيس الوزراء الأثيوبى لزيارة أديس أبابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - بقصر بيان - رسالة خطية من رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد تضمنت دعوته رسميا لزيارة أديس أبابا. كما تضمنت الرسالة - التى سلمها وزير المالية الأثيوبى أحمد شايدي، اليوم الاثنين، بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل - الإشادة بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات. وبحث الجانبان - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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