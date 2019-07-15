شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سورى: هجوم مسلح على المحطة الحرارية بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول عسكرى سورى إن مسلحين قاموا بهجوم بقذائف الهاون والصواريخ على بلدة محردة والمحطة الحرارية الواقعة فى ريف حماة الشمالى الغربى .
وأضاف المسؤول السورى - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين " إن المجموعة المسلحة المتواجدة فى بلدة اللطامنة وقرية الزكاة استهدفت المحطة الحرارية فى بلدة محردة السورية"، دون أن يشير إلى وقوع ضحايا جراء هذا الهجوم المسلح.
يأتى هذا بالتزامن مع مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ؛ جراء اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على محيط القصر البلدى وحيى (حلب الجديدة - منيان) بمدينة حلب الكائنة شمالى سوريا .
وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالى وإدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، والاعتداء على المناطق الآمنة فى مدينة حماة وريفها، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات ووقوع أضرار كبيرة فى المنازل والممتلكات العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول سورى: هجوم مسلح على المحطة الحرارية بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.