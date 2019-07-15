شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدائمة للإعلام العربى تبحث سبل إنجاز ميثاق الشرف العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور خالد الغامدى رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام والمشرف العام على الإعلام الخارجى بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، إلى تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه المنطقة .

وأكد الغامدى أهمية اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها العادية (93) الذى يأتى فى إطار دعم وتعزيز العمل العربى المشترك ويناقش 18 بندا يصب فى مصلحة العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والتى يأتى على رأسها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية.

وعقدت أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها العادية (93) اليوم الاثنين بمقر جامعة الدول العربية، بحضور السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والمستشار فوزى الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وممثلى الدول العربية الأعضاء ومشاركة وكلاء وزارات الإعلام فى الدول العربية ورؤساء أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية.

وقال الغامدى ـ فى كلمته خلال ترؤسه أعمال اللجنة ـ إن الاجتماع يناقش عددا من البنود التى تحظى بأهمية خاصة منها إنجاز ميثاق الشرف الإعلامي، موضحا أن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماعات السابقة لبحث ما ناقشته الاجتماعات السابقة ومراجعتها فى إطار المقترحات التى قدمتها الدول العربية ورفع توصيات بها إلى المكتب التنفيذى للوزراء غدا لمناقشتها ومن ثم رفعها لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد.

من جانبه قال السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام، إن جدول أعمال اللجنة حافل بالعديد من الموضوعات المهمة، معربا عن تطلعه للتوصل الى مشروعات توصيات لعرضها على المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب غدا .

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وأضاف فى كلمته خلال الاجتماع إن هذه الموضوعات تعكس اهتمامات وانشغالات المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة ولا تزال تحتل الصدارة بالنظر إلى أمن واستقرار وتنمية المنطقة، ويتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التى لا تزال تشكل القضية المركزية، ومواجهة التهديدات الإرهابية وتصحيح صورة العرب لدى الغرب والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الموضوعات تمثل أولويات تمثل الاستراتيجية العربية الإعلامية إضافة إلى الارتقاء بالأداء الإعلامى إلى مستوى أعلى شكلا ومضمونا ليواكب التطورات التكنولوجية السريعة فى هذا المجال وليقوم بالمساهمة الفعالة فى برامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية فى إطار خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج .

وقال إن إدراج موضوعى ميثاق الشرف الإعلامى والتربية الإعلامية فى جدول الأعمال يكتسب أهمية بالغة ويكرس أهداف الموضوعية والمصداقية للإعلام العربى فى ظل ما يشهده الإعلام فى الآونة الأخيرة من تجاوزات سلوكية وانتشار الأخبار المزيفة.