شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل 3 من رؤساء وزراء لبنان السابقين فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، رؤساء وزراء لبنان السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، في جدة. وأكد خادم الحرمين الشريفين لرؤساء وزراء لبنان السابقين أهمية الحفاظ على بلادهم ضمن "محيطه العربى"، وجاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.

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