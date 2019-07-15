شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير الصحف السعودية.. مواقع التواصل الاجتماعى إدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، كاريكاتير سخرت خلاله من حب قطاع كبير من المجتمع لمواقع التواصل الاجتماعى، إلى الحد الذى يصل إلى درجة الإدمان.



عكاظ

أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فنشرت كاريكاتير حول إصرار تركيا على الحصول على صفقة صواريخ "إس 400"، فى انتهاك صريح للقواعد التى يتبناها حلف الناتو، وهو ما يضرب العلاقات التركية الأمريكية فى مقتل.