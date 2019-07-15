شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشترط طبيبا لكل ألف حاج.. وتشدد على التطعيمات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما بدأت الأراضى المقدسة استقبال الحجاج من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك حج 1440 ه، أصدرت وزارة الصحة السعودية عددا من التعليمات لضمان سلامة الحجاج، وعدم انتشار أى أمراض أو أوبئة بين البعثات.

واشترطت وزارة الصحة السعودية على البعثات الطبية المرافقة للحجاج ​أن يكون عدد الأطباء المرافقين للبعثة بمعدل طبيب واحد على الأقل لكل 1000 حاج، و حددت 7 أمراض ذات أهمية خلال الحج والعمرة، يجب أخذ التطعيمات مسبقا بشأنها، وفق ما أوردته في الاشتراطات والإرشادات الصحية للمسافرين إلى المملكة للحج والعمرة.

وقالت في بيان لها: «إنها تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية»، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج، للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت «الصحة» السعودية، أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذو القعدة حتى الآن 257.981 حاجا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه 87.4 % للحمى الشوكية و67.3 % للحمى الصفراء و95.3 % لشلل الأطفال.